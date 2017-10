Se forma la tormenta tropical Ophelia en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este lunes que la tormenta tropical Ophelia se formó se formó 1 mil 385 kilómetros al suroeste del archipiélago portugués de las Azores, en el centro del Atlántico.

El nuevo ciclón viaja hacia el noreste con vientos de 65 kilómetros por hora.

Tropical Storm #Ophelia is located over the open Atlantic and will not threaten any land areas for the next 5 days pic.twitter.com/3AnRKr0Nh2

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) October 9, 2017