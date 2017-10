La misteriosa nota que dejó el autor de la matanza en Las Vegas

Cuatro días después de la tragedia en Las Vegas, continúan surgiendo detalles alrededor de Stephen Paddock, señalado como el responsable de disparar en contra de una multitud reunida para un concierto de música country, provocando la muerte de 59 personas.

Paddock, de 64 años, era un contador retirado, aficionado a las apuestas. No tenía antecedentes penales ni razones para despertar sospechas entre las autoridades. Pero esto cambió el domingo, cuando se atrincheró en su habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay y decidió abrir fuego en contra de inocentes. Antes de que las autoridades llegaran hasta él, se quitó la vida de un disparo en la cabeza.

Crudas fotografías que mostraban la escena del crimen y el cuerpo sin vida de Paddock circularon esta semana en redes sociales. En ellas se observaba el gran arsenal con el que contaba el atacante, así como otros detalles que llamaron la atención de los internautas, especialmente una hoja de papel que es, supuestamente, una nota dejada por el asesino.

Breaking: Pictures of the Las Vegas shooters hotel room have been leaked. #LasVegasShooting pic.twitter.com/g0Ue9dvtUu

— Mike Tokes (@MikeTokes) October 3, 2017