Revelan más fotos del cuerpo y la habitación del autor de la masacre en Las Vegas

De luto por la masacre que el domingo cobró la vida de decenas de personas, las autoridades de Las Vegas continúan con las investigaciones para determinar el móvil del ataque. Y mientras el caso avanza, nuevos detalles comienzan a ver la luz.

El martes, en redes sociales circulaba una explícita fotografía que mostraba el cuerpo sin vida de Stephen Paddock, identificado como el autor del tiroteo. La instantánea habría sido tomada momentos después de que las autoridades llegaran a su habitación de hotel, desde donde realizó los disparos.

Imágenes fuertes: Sale a la luz foto del autor de matanza en Las Vegas muerto en su habitación de hotel

Horas más tarde, un nuevo combo de imágenes circuló también en la web. En ellas se puede observar de mejor manera la escena del crimen: algunas de las armas utilizadas por el agresor y otra perspectiva del cadáver de Paddock.

Breaking: Pictures of the Las Vegas shooters hotel room have been leaked. #LasVegasShooting pic.twitter.com/g0Ue9dvtUu

— Mike Tokes (@MikeTokes) October 3, 2017