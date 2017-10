Famosos quedan en shock tras tiroteo en Las Vegas

Un tiroteo que sorprendió a los asistentes de un festival Route 91 Harvest y que terminó con la vida de al menos 50 personas.

Las autoridades de Las Vegas, Estados Unidos, confirmaron que el agresor fue abatido y que su nombre era Stephen Paddock.

El principal sospechoso, de 64 años y quien vivía en la zona, disparó un rifle automático desde el piso número 32 del hotel Mandalay Bay contra los asistentes al concierto de música country, antes de ser reducido, según las versiones oficiales.

En la habitación del hotel se encontraron varias armas. El ataque ya fue catalogado como la peor masacre a tiros de la historia moderna de Estados Unidos.

Se reportó que del total de heridos, 64 están en estado crítico.

Las reacciones

La comunidad artística ha manifestado su dolor y conmoción ante el tiroteo ocurrido ayer por la noche.

Praying for all the innocent victims and their families in Las Vegas – Céline xx… #LasVegas — Celine Dion (@celinedion) 2 de octubre de 2017

I can't believe what just happened in Las Vegas! What is our world coming to?! 😭 My prayers go out to the victims & their families. 🙏 — Paris Hilton (@ParisHilton) 2 de octubre de 2017

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety 🙏💔 — Mariah Carey (@MariahCarey) 2 de octubre de 2017

heart goes out to everyone affected by the shooting in vegas, friends & families (strangers included)…breaks my heart to see earth like this — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 2 de octubre de 2017

Active shooter in Las Vegas! City on lock down!!!!!! — Drake Bell (@DrakeBell) 2 de octubre de 2017

I can’t wrap my head around the atrocity in Vegas. Sending my heart and deepest regrets to the families and friends affected. #prayforvegas — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) 2 de octubre de 2017

Please, if you are in Las Vegas, take cover there are multiple shooters on the loose, twenty people are dead. Find cover and hide. — sia (@Sia) 2 de octubre de 2017

Oh God. Vegas. WTF is happening. Can’t keep up with all the pain this country is facing. Sending love to Vegas. — bob saget (@bobsaget) 2 de octubre de 2017

Las condolencias

El presidente estadounidense Donald Trump envió sus "calurosas condolencias" a los familiares de las víctimas del tiroteo en Las Vegas.

"Mis más calurosas condolencias y simpatías a las víctimas y familias (afectadas) del terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Que Dios los bendiga!", escribió en Twitter .

Poco antes, la Casa Blanca informaba que había notificado al mandatario de "la horrible tragedia" y que monitorizaban la situación de cerca.