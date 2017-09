La tierna foto de Pamela Paz cuando tenía 8 años

Desde que se comprometieron, Pamela Paz y David Castro derrochan amor en sus redes sociales el uno por el otro.

En esta ocasión, fue el novio quien decidió compartir con los fans una tierna fotografía de la conductora de radio cuando a penas tenía 8 años de edad.

En las historias de su cuenta de Instagram, Castro publicó una imagen donde su prometida lucía un vestido rojo con puntos blancos, medias y zapatillas blancas.

Según dijo el también conductor en su programa radial, esto es en "venganza" ya que su novia compartió una foto de él cuando era pequeño y tenía un par de libras de más.

Pamela Paz y David Castro se comprometieron al estilo de una princesa de Disney.

Todo fue planeado para que la conductora creyera que iba a filmar un anuncio temático de “La Bella y la Bestia”.

Sin embargo, se llevó la sorpresa de su vida cuando apareció su novio vestido de príncipe y se arrodilló para hacerle la gran pregunta.

"Me pediste matrimonio haciéndome sentir una princesa. Bueno, en realidad todos estos años juntos me has tratado siempre como una princesa. Te amo tanto mi amor", escribió.