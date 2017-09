VIDEO. Diputado Beltranena dedica emotivo mensaje a sus gemelos

El pasado 3 de abril el legislador Fernando Linares Beltranena recibió una de las peores noticias que un padre puede recibir al enterarse del fallecimiento de su hijo, Sebastián Linares, en Estados Unidos, a causa de un infarto.

Sin embargo, dos meses después, Beltranena, de 69 años, se convirtió en padre por tercera vez. Fue el pasado 12 de junio cuando sus hijos gemelos vieron la luz, pero hasta este lunes el congresista decidió presentarlos en sus redes sociales por medio de un emotivo video.

Aseguró que su hijo Sebastián sabía que su esposa estaba embarazada y que predecía que iba a tener gemelos.

"Mi hijo me había dicho que él iba a tener hermanos y con mucha felicidad me dijo que quería cuidarlos, desgraciadamente él falleció antes de conocerlos y quizá en cierta forma ha venido a reencarnar en mis hijos gemelos que me han dado mucha felicidad", dijo al referirse a su hijo Sebastián.