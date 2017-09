Terremoto en México: Redoblan esfuerzos para rescatar a niña en escuela derrumbada

Foto: AFP

En la escuela, situada en el sur de, una de las zonas más afectadas por el terremoto del martes, han muerto 21 niños. “Sabemos que hay una niña con vida al interior (de la escuela destruida), lo que no sabemos es cómo llegar a ella (…) sin riesgo de colapso y sin que no se arriesgue al personal” de rescate, dijo el almirante José Luis Vergara, encargado de coordinar el rescate, a la cadena Televisa. Pero Vergara prefería no dar esperanza. Se ha conseguido hablar brevemente con la menor, le han pasado agua y oxígeno. “Estoy muy cansada”, dijo la niña, según el militar.Su nombre es un misterio. No fue posible escucharlo con claridad. Horas antes, en los medios se decía que la pequeña se llama, pero no ha sido posible confirmarlo, ni se ha ubicado a familiares de un menor que responda a ese nombre. Horas antes, rescatistas aseguraban que habían visto a cinco menores con vida, otros señalaban que, mediante escáners térmicos, habían detectado al menos tres cuerpos con vida. La remoción de escombros era quirúrgica. Se medían cuidadosamente los polines metálicos que eran colocados para sostener la construcción, que de dos pisos quedó reducida a uno, constató un periodista de la AFP. Lee también: VIDEO. Edificio se desploma tras terremoto en México A cada momento, los rescatistas alzaban los puños (señal para pedir silencio). Se afinaba el oído para escuchar algún signo de vida o comunicarse con rescatistas que se sumergían en los escombros. El silencio se prolongaba hasta por media hora. Los socorristas permanecían atentos, inmóviles, expectantes, algunos susurrando entre ellos. Sigue la transmisión en vivo de las labores de rescate aquí: