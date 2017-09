Diputado Beltranena: "El #ParoNacional fue un fracaso"

#AHORA Sobre el #ParoNacional, diputado Fernando @FLinaresB asegura que fue un "fracaso porque no hubo la convocatoria que esperaban". pic.twitter.com/iyqLwQ8FH6 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 21, 2017

Sesión plenaria

Congreso decide no retirarle la inmunidad al Presidente

El miércolesy la de los 107 diputados que aprobaron las reformas al Código Penal para permitir que más de 400 delitos tuvieran una alternativa a la cárcel y que no se persiguiera permanentemente a los secretarios de los partidos políticos. Ante ello, el legislador calificó de fracaso la manifestación pacífica y dijo que lo que hubo fue una marcha. "El paro fracasó, porque Guatemala no paró. Hubo marchas claro, pero fueron mucho menos notarias que en el 2015; no obstante, hay que tomar en cuenta que son muchas las peticiones del pueblo", dijo al salir de una reunión que sostuvo con congresistas de Estados Unidos y jefes de bloque del Congreso en un hotel de la zona 10.Antes de que se trasladara al Palacio Legislativo, periodistas lo cuestionaron sobre su renuncia y dijo: "En general es mucha gente, eso es como decir que todos los guatemaltecos piden mi renuncia. Yo no voté por las reformas al Código Penal, no estoy entre los 107 diputados, pero los ciudadanos tienen derecho a pedir, sobre todo cuando muchos quieren acceder al poder sin elecciones generales".Los congresistas asistieron esta mañana al Congreso para discutir si le retiraban la inmunidad al Presidente Jimmy Morales. Durante la sesión ordinaria Beltranena dijo que el antejuicio podía esperar, había que seguir una jerarquía, por ello debía conocer primero la interpelación contra el Ministro de Gobernación Francisco Rivas.

El Congreso retomó este jueves el tema del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, luego de que permaneciera diez días archivado el expediente.

Con 70 votos a favor y 42 en contra, el Organismo Legislativo respaldó de nuevo que el gobernante mantenga su inmunidad y no pueda ser investigado por los señalamientos de financiamiento electoral ilícito.