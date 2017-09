FOTOS. Puerto Rico se prepara para la llegada del huracán María

Después de devastar la isla de Dominica la noche del lunes, el huracán María, de categoría 5, sigue golpeando las Antillas Menores con vientos de 260 kilómetros por hora.

Lee también: FOTOS. El huracán María sigue su camino tras castigar Dominica

El ciclón se dirigía ahora hacia las Islas Vírgenes estadounidenses, y se prevé que pase sobre Puerto Rico el miércoles, antes de virar hacia el Atlántico norte.

Este martes, el gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló Nevares, hizo un dramático llamado a la población para que abandone las zonas vulnerables de la isla.

El fenómeno atmosférico “se proyecta como el peor del (último) siglo en Puerto Rico”, dijo Rosselló, añadiendo que “es el momento para actuar” para proteger vidas.

El mandatario instó a olvidarse de “las categorías, de los números 4 o 5 (en la escala Saffir-Simpson), porque este es un evento violentísimo (…) La prioridad debe ser proteger la vida”.

“Esta no será una situación de 72 horas”, agregó, anticipando que después del paso del fenómeno el sistema de telecomunicación probablemente colapse por la posible caída de torres.

El director en esta isla caribeña del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de Estados Unidos, Roberto García, reafirmó que el ciclón María es “sumamente peligroso”.

Ese año, el huracán Okeechobee, también llamado “San Felipe Segundo”, azotó como categoría 5 y mató a 300 personas en Puerto Rico, según un documento de la administración atmosférica NOAA.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) estadounidense prevé que Puerto Rico padezca hasta 45 centímetros de lluvias (e incluso 63 centímetros en algunas zonas), además de peligrosas marejadas que elevarán el nivel del mar entre 2 y 3 metros.

Here are the Key Messages for #Maria advisory 14. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details pic.twitter.com/ADvJBi9UpI

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 19, 2017