Trump debuta en la ONU con críticas hacia la “burocracia”

“La ONU debe centrarse más en la gente y menos en la burocracia”, y buscar sobre todo “resultados”, sostuvo el presidente Donald Trump en un breve discurso durante una reunión convocada para debatir las reformas que deben llevarse a cabo.

“La Organización de las Naciones Unidas fue fundada con metas verdaderamente nobles”, dijo tras recordar su relación personal con la institución que veía desde las ventanas de su rascacielos residencial Trump World Tower, de 72 pisos, situado justo frente a la sede de la ONU.

Pero “en años recientes no ha alcanzado su potencial total debido a la burocracia y a la mala administración”, afirmó el magnate inmobiliario, que en el pasado la denigró como un “club para que la gente se junte, charle y pase un buen rato”.

We commend SG @AntonioGuterres & his call for the UN to focus more on people & less on bureaucracy. #USAatUNGA #UNGA https://t.co/KVvCMznmcN pic.twitter.com/UQn6RrC9Xw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2017