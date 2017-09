Presidente le responde a Trump: “Thank you @realDonaldTrump for your congratulations”

El presidente estadounidense Donald Trump envió un mensaje por las festividades de Independencia en Guatemala, una celebración que se vio opacada por los recientes acontecimientos y las manifestaciones en rechazo a la corrupción e impunidad.

“Thank you @realDonaldTrump @POTUS for your congratulations on our Independence Day! We are committed to being a fully engaged US partner”, escribió Morales en la red social Twitter.

Además, adjunto un comunicado, en español e inglés, donde manifiesta lo siguiente:

Agrega: “El desarrollo y la estabilidad de Guatemala y la región Centroamericana es nuestro constante esfuerzo y agradecemos todo el apoyo que recibimos”.

El mensaje concluye con “mis más sinceros deseos de paz y bienestar para usted y el pueblo de EE. UU.”

Thank you @realDonaldTrump @POTUS for your congratulations on our Independence Day!

We are committed to being a fully engaged US partner. pic.twitter.com/tNPdWq44FX

— Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) 15 de septiembre de 2017