Reacciones ante reformas hoy en el Congreso en #PactoDeImpunidad

Luego de las reformas al Código Penal que se aprobaron de "urgencia nacional" este miércoles en el pleno del Congreso de la República y que, prácticamente desligan de cualquier delito a secretarios generales y candidatos de partidos políticos, varios funcionarios y personalidades reaccionaron.

El Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, utilizó su cuenta personal de Twitter para manifestarse al respecto.

La Cámara Empresarial de Comercio y Servicios "CECOMS" también emitió una postura al respecto, calificando la aprobación de reformas de hoy como "desacertada".

CECOMS exige al presidente de la República vetar los Proyectos de Ley 5351 y 5352, que contienen reformas al Código Penal, por considerar que su contenido es totalmente contrario a los intereses de nuestra Nación, conforme a los artículos 28 y 178 de la Constitución Política de la República", finaliza la misiva de dicha entidad.

Por su parte, el Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, indicó que esta acción es de "vergüenza". “¿De verdad? ¿Urgencia nacional? Que vergüenza!”, fue el tuit publicado por el norteamericano.

Luego emitió otro mensaje que decía “Años de desnutrición, inseguridad, crimen, corrupción. ¿Congreso? Nada de acciones. Increíble cómo rápidamente se protegen asimismo de la persecución penal”.

Years of malnutrition, insecurity, crime, corruption. Congress? No action. Amazing how fast they act to protect selves from prosecution. https://t.co/M8vIwp51ZA

— Todd Robinson (@Digby06) September 13, 2017