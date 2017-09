Robinson califica de “vergüenza” decisión del Congreso

Luego de que el pleno del Congreso aprobara de urgencia nacional una reforma al Código Penal en la que se exime de responsabilidad penal a los secretarios generales de los partidos políticos en casos de financiamiento electoral, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, se pronunció en su cuenta de Twiiter.

“¿De verdad? ¿Urgencia nacional? Que vergüenza!”, expuso el funcionario.

“Años de desnutrición, inseguridad, crimen, corrupción. ¿Congreso? Nada de acciones. Increíble cómo rápidamente se protegen asimismo de la persecución penal”, agregó en otro tuit.

Years of malnutrition, insecurity, crime, corruption. Congress? No action. Amazing how fast they act to protect selves from prosecution. https://t.co/M8vIwp51ZA

