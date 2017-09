Morales cobró Q450 mil del Ejército por "correr riesgo en la presidencia"

Desde diciembre de 2016, el presidente Morales recibió del Mindef un “bono de responsabilidad” por Q50 mil. A la fecha suman Q450 mil.

La bonificación la recibió porque Morales es “parte del alto mando del Ejército y está sometido a riesgos, a dificultades legales y administrativas”, aseguró Williams Mansilla, ministro de la Defensa.

Por el cargo que él ostenta, por el riesgo y el peligro que tiene en la toma de decisiones fue que se le autorizó. Ustedes han podido ver que otros exjefes de Estado afrontan cuestiones de riesgo, de peligro y judiciales y en este caso les ayudaría”, explicó Mansilla.

Personal permanente

Desde el comandante general del Ejército, en este caso Morales, hasta a los soldados reciben el “bono de riesgo”, explicó Sergio Maaz, del Mindef.

La bonificación se entregó por una modificación que hizo el Mindef al renglón 015, personal permanente, la cual quedó establecida en un acuerdo administrativo, el cual no se había dado a conocer por la “seguridad del Estado”.

Yo recibo Q45 mil y los viceministros Q35 mil mensuales. El bono lo recibimos todos los del alto mando del Ejército y este no afecta porque está presupuestado, entonces ¿por qué habría que renunciar al mismo?”, añadió el ministro.

Para el próximo año, el Mindef espera que el Congreso le apruebe una partida presupuestaria de más de Q417 millones para el pago de “bono de riesgo”.

#AHORA | "Si el bono está presupuestado y no afecta el presupuesto del ministerio, ¿por qué habría de renunciar a él (bono)?", dice Mansilla pic.twitter.com/ZzO0G0BiUq — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 12, 2017

Contraloría indaga

Después de que se conoció que el presidente Morales cobraba mensualmente un bono de Q50 mil, la Contraloría General de Cuentas empezó una indagación en el Mindef.

Respecto a lo informado por el @Ejercito_GT referente al pago otorgado al Presidente @jimmymoralesgt, se ha delegado una comisión (1/2) pic.twitter.com/rQ2yfldLL3 — Carlos Mencos (@CMencos_Oficial) September 12, 2017

Tres reacciones por el "bono de responsabilidad"

Expresidente Pérez Molina no recibió bono

El expresidente Otto Pérez Molina afirmó que durante su mandato, nunca recibió un bono por parte del Ejército y no tenía conocimiento de que existiera el mismo. “Yo nunca recibí un bono, desconozco cómo y por qué se le entregó al presidente, si lo hicieron tuvo que estar amparado en ley”.

Colom: "Nunca recibí un sobresueldo"

El exmandatario Álvaro Colom recordó que durante su mandato “nunca recibió un sobresueldo” de parte del Mindef como el que se le está pagando al presidente Morales.

Exministro no recuerda bonificación

“Le soy honesto, no se hacía nada de eso, no recuerdo que se haya entregado un bono al presidente de la República, no me recuerdo que eso haya pasado”, respondió Cecilio Leiva, exministro de la Defensa, durante el gobierno del expresidente Óscar Berger, al ser consultado sobre la bonificación que da el Mindef.

#NACIONALES Otto Pérez: “No sabía que existía un bono por parte del Ejército” https://t.co/liRoPfhAgm pic.twitter.com/p9FvGsAawX — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 12, 2017

Análisis

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana

Desde todo punto de vista, legal, laboral y ministerial, el pago del bono al presidente es injustificable porque entre las asignaciones constitucionales que tiene es ser comandante general del Ejército y eso es como que quisiera cobrar por dirigir el gabinete de Gobierno y demás actividades.

Es absurdo el pago del “bono de responsabilidad” al mandatario.

La justificación de las autoridades del Mindef evidencian la ilegalidad de lo actuado, están hundiendo al presidente.

No cabe duda que con esto Morales queda expuesto a demandas y a otras solicitudes de antejuicio por posibles delitos en la administración pública. En Acción Ciudadana estamos evaluando accionar en contra de la entrega de ese bono al mandatario, pero creemos que en los próximos días también lo harán otras personas y entidades porque el pago del bono es injustificable.

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS)

FADS rechaza totalmente el pago del bono al presidente Morales porque no tiene sentido y se tendría que revisar si este es legal, porque inmoral definitivamente lo es. El mandatario tiene un sueldo alto, de casi Q150 mil, tiene seguridad de la SAAS, la cual se la paga el pueblo. El ministro de Gobernación y la Policía corren más riesgos que él.

Para nosotros no es un bono necesario que se le deba pagar a Morales y en lo particular pongo en duda este acuerdo ministerial porque no estaba en la página del Ejército. Tenemos serias dudas sobre este porque seguramente aquí hay una nueva anomalía.

El Ejército quiere manejar todo como secreto de Estado y eso es ridículo. Lo que quiere hacer el Ejército es tener tranquilo al presidente para tener su apoyo y por eso es que le están pagando.

Esperemos que en los próximos días uno de los diputados cite al Congreso al ministro de la Defensa y se le pida cuentas.