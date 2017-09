Jimmy Morales cobra Q50 mil al Ministerio de la Defensa desde enero de 2017

Según el director de prensa del Ministerio de la Defensa, Óscar Geovanny Pérez Figueroa, el pago está en ley y se da desde inicios de este año. Sin embargo, desconoce por medio de qué acuerdo se autorizó:

“Tendría que tener el dato confirmado, lo estoy esperando para poder trasladarlo a los medios de comunicación”, dijo en conferencia.

En declaraciones a la prensa, director de prensa del Ministerio de la Defensa explicó que dicho pago, que se da desde enero de 2017, y que “esta situación está regularizada por medio del sistema bancario y puede ser verificada por medio de la Superintendencia de Bancos y por medio de la IVE y por medio de la Sat, no es una situación que se esté dando fuera de la ley”. Agrega “esta asignación viene entregándose mensualmente, desde enero de 2017.

Si me preguntan por qué, les diré que se logró regularizar por medio de la banca nacional para no contravenir ninguna situación legal y para que todo se haga de una manera transparente.

Cuando se le cuestiona en base a qué artículo, ley o decreto se entrega dicho bono, Pérez Figueroa señala que “No lo sé, legalmente todo nace desde la Constitución, así mismo la ley del presupuesto, y el acuerdo ministerial correspondiente”.

Se le pregunta sobre qué acuerdo, el funcionario agrega que “tendría que tener el dato confirmado, lo estoy esperando para poder trasladarlo a los medios de comunicación”.

¿Por qué se le otorga?

Aunque el presidente Morales tiene uno de los sueldos más altos de la región, Q150 mil, el argumento por el que se le da dicho bono a Jimmy Morales, al respecto, Pérez explica que es por “Nace de la protección que debe tener todo miembro del Ejército que tiene un alto cargo, es una prima de responsabilidad. Recordemos que los mandos tienen asignados vehículos, armamento. O, también, pueden afrontar situaciones legales en el ejercicio de sus funciones en el cargo”.

Hasta el momento, el Ministerio de la Defensa solo ha emitido un comunicado, en el que resalta que dicho pago está en ley.

Se analiza el caso en Contraloría

En declaraciones emitidas a Emisoras Unidas, el Ministro de la Defensa durante el gobierno de Óscar Berger, Cecilio Leiva, expresó: “Le soy honesto, no se hacía nada de eso (entregar un cheque por bono al presidente por parte de esa cartera) no recuerdo se haya entregado un ‘bono’ al mandatario de la república, no me recuerdo que haya pasado”.

Según Emisoras Unidas, se hizo la consulta respectiva a Contraloría General de Cuentas (CGC) pero no hay un informe determinado si está en ley la entrega de dicho bono; sin embargo, en la Ley Constitutiva del Ejército, el único artículo que se ha encontrado al respecto es en el capítulo 2, artículo 14, numeral 5, donde se indica que se debe “conceder pensiones extraordinarias al Comandante General del Ejército”; no obstante, no especifica si tiene que ser mensual, tampoco si es cuando el Presidente esté en funciones.

La información está siendo analizada por la CGC, para determinar qué procede en este caso. Se trató de comunicarse con el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, para que indique si existe esta partida presupuestaria para poderle entregar este bono al Presidente Jimmy Morales y desde cuándo se hace y si es desde este periodo, si es mensual o anual, pues estos detalles no se conocen, solo el comunicado emitido por dicha cartera, explica la nota de Emisoras Unidas.