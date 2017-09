Con un emotivo video, Trump recuerda a las víctimas del 11 de septiembre

“Nunca olviden”, expresó el presidente Donald Trump a través de un video publicado en sus redes sociales, en el cual hace un homenaje a las más de 2 mil personas que perdieron sus vidas en los ataques terroristas de 2001.

En el breve clip, el mandatario compartió imágenes del solemne acto realizado esta mañana en uno de los jardines de la Casa Blanca, donde guardó un minuto de silencio acompañado de su esposa, Melania, y de varios colaboradores.

May God Forever Bless the United States of America. #NeverForget911 pic.twitter.com/erycJgj23r

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2017