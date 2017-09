Hija de Alejandra Guzmán comparte su candente rutina de ejercicios

Chia Pudding Made with Love 💕🌴👙🍧 ESPAÑOL Ingredientes: 1/2-1 lata de crema de coco, dependiendo que tan espeso quieres que quede el pudín 1/4 de taza de semillas de chia 2 cucharadas de miel de agave 3-4 fresas 🍓 1/2 plátano 🍌 4-6 moras Instrucciones: Mezclar la crema de coco con las semillas de Chía y agrégale las dos cucharadas de miel de agave. Déjalo reposando durante la noche o por lo menos 5 horas, en un contenedor tipo "topper" y asegurate que esté bien cerrado. Ya listo pudín de Chía puedes agregar un poco extra (opcional) de leche de Coco hasta alcanzar la consistencia de tu gusto. Decóralo con fresa plátano y moras o cualquier otra fruta. Tip: Ya que la crema o leche de coco es rica en grasa (buena), es mejor consumir esta delicia como desayuno o snack de medio día ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENGLISH Ingredients: 1/2-1 can of coconut cream/ condensed coconut milk 1/4 cup of chia seeds 2 tbsp of light agave syrup 3-4 strawberries, sliced 1/2 banana, sliced 4-6 blackberries Instructions: In a sealed container, mix the coconut cream, chia seeds and agave syrup. Leave it soaking overnight or for at least 5hrs until the chia seeds develop a jelly like consistency. Feel free to add more coconut cream until you reach the desired consistency. Decorate it with strawberries, banana and blackberries or with any fruit of your choice. Tip: Since coconut cream has significant fat content (good fats), it is better to eat this as breakfast or mid-day snack.

