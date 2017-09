VIDEO. Colapsa una grúa de construcción por los intensos vientos en Miami

Una grúa de construcción colapsó este domingo sobre un edificio en Miami, Florida, confirmaron uno de los principales temores de las autoridades locales por la llegada del huracán Irma.

“Una grúa ha colapsado en el techo de un edificio en construcción en 300 Biscayne Boulevard. ¡Evite el área!”, advirtió la ciudad de Miami en Twitter.

If you're in a building in the area of NE 3rd street & Biscayne Blvd facing the crane seek shelter in the opposite side of Bldg or stairwell

