Profesor guatemalteco había pronosticado el terremoto y acertó varios datos

Un profesor de física y química de la Universidad de San Carlos había pronosticado el terremoto de este jueves y su teoría explicada en un video de Youtube acertó varios datos, aunque en su momento la Escuela de Ciencias Físicas no avaló sus estudios científicos.

En junio pasado, el catedrático Abraham Alejandro Vásquez Mencos decidió explicar una teoría sobre los sismos en esa red social, pero además se atrevió a pronosticar cuándo podría suceder el próximo terremoto de gran magnitud en Guatemala, y todo apunta a que acertó.

En el video de 12 minutos en Youtube, Vásquez explicó que los sismos tienen una reproducibilidad en algunas fallas tectónicas, por lo que sugiere que el terremoto que ocurrió en 1976 ya ha acumulado la suficiente energía para provocar un nuevo terremoto.

El profesor aseguró entonces, que “en las siguientes coordenadas geográficas hay una probabilidad superior al 50% de que ocurra un terremoto de 7.5 grados Richter a lo largo de la falla del Motagua, siendo como fecha más probable entre la fecha más probable entre la fecha de junio de 2017 a diciembre de 2017”, explicó

Hace pocos minutos, el director del Instituto Nacional de sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH), Eddy Sánchez, dijo, al ser consultado sobre el tema de “las predicciones sísmicas”, que, es algo que “todavía está en una fase experimental”.

Además explicó que se han hecho modelos y experimentos relacionados con el tema, pero que por ahora no hay certeza de hacer un pronóstico. También expresó que en China y Estados Unidos han medido tiempo de recurrencia, epicentro sísmico, entre otros datos, pero no se puede hacer una precisión completa. “Todavía eso está en una fase experimental” y no es conveniente ponerle atención a esto, agregó.

En algunos de sus videos publicados en los que defiende su teoría, Vásquez Mencos dijo que lamenta que la Conred haya desestimado en 2011 su pronóstico sobre el sismo de finales de 2012.