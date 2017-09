Globos de "IT" atados en tragantes "asustan" a policías en Estados Unidos

Los agentes de policía de un pequeño pueblo de Pensilvania evidentemente le tienen miedo a cierto payaso homicida.

El departamento de policía de Lititz publicó el martes imágenes de globos rojos que un bromista ató a un par de alcantarillas.

Los globos rojos son la tarjeta de presentación de Pennywise, un payaso caníbal que habita en el drenaje y protagoniza la novela de terror “IT”, de Stephen King. La esperada versión cinematográfica se estrena el viernes.

En un mensaje de tono ligero en Facebook, la policía escribió que admira la creatividad del bromista, pero que estaban “completamente aterrorizados” mientras retiraban los globos, por lo que “pedimos respetuosamente que no lo vuelvan a hacer”.

La policía también propuso que las personas que vean los avances del filme, lo hagan con las luces encendidas y a bajo volumen.

El mensaje del departamento de policía finaliza con una célebre frase del libro: “Ustedes también flotarán”.

You’ll float too: Pa. police find over 20 red balloons tied to sewer gates https://t.co/iqRaW1w8Yp pic.twitter.com/Pjg1OUEqwe

— PoliceOne.com (@PoliceOne) September 6, 2017