Reportera se equivocó diciendo que el Papa viajaría “en el batimovil” y así reaccionaron las redes

El subconsciente le jugó una mala pasada a la reportera panameña Castalia Pascual, quien durante una cobertura especial por la visita del papa Francisco a Colombia cometió un inocente error que será recordado como uno de los más divertidos en la historia de la televisión.

Mientras se llevaba a cabo un enlace en directo para el canal TVN, la periodista confundió el nombre del vehículo que utiliza el pontífice para transportarse en sus viajes internacionales (conocido como “papamóvil”). En vez de eso, Pascual se refirió al auto como “batimovil” y las redes no lo pasaron por alto.

“Es justamente aquí, en la Avenida Nacional, por donde se espera que pase el papa Francisco en el batimovil”, dijo la reportera, quien inmediatamente enmendó su error, aunque ya era demasiado tarde.

La propia Castalia fue la encargada de compartir el video en sus redes sociales, afirmando que a veces “es bueno reírse hasta de uno mismo”. Al clip le siguió la habitual ola de memes.

Aquí algunos de los más divertidos:

@Pontifex share with you a comic about you visit to #Colombia #batimovil #PapaMovil #Batman pic.twitter.com/Pm70mmNa6L

— JOSE FERREIRA (@tabaresfj) September 5, 2017