Otto Pérez sobre Iván Velásquez: “Lo único que le queda es arreglar su maleta”

El expresidente Otto Pérez fue trasladado este lunes a Tribunales para la continuación del caso La Línea, uno de los primeros casos de alto impacto que fueron presentados por Iván Velásquez, a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Al ser consultado sobre la decisión del mandatario Jimmy Morales, Pérez indicó que el Presidente está en el derecho para realizar dicha declaración.

Asimismo, aprovechó para detallar, según él, por qué Velásquez debería ser expulsado del país. Pérez señaló al colombiano de exceder su mandato y de presionar y amenazar a diputados si no apoyaban sus reformas.

Indicó que ha presionado a jueces y fiscales de manera política y no con independencia jurídica.

“Esa persona no está ayudando al país”, expresó el exmandatario.

No aplicó en su caso

Pérez recordó que en su caso, la Corte de Constitucionalidad no lo amparó, cuando otra persona presentó el recurso alegando que no se trataba del agraviado. “El amparo es solo para la persona y él (Iván Velásquez) no lo puede hacer en el país”, aseveró.

“Debería retirarse con humildad”, finalizó Pérez indicando que lo único que le queda es “hacer sus maletas”.