Fiscal de Delitos Electorales explica irregularidades detectadas en campañas de Líder y UNE

Este viernes se analizó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el tema de las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por medio de las cuales se detectaron irregularidades en el financiamiento electoral de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (Líder) durante la campaña 2015.

Como invitados en cabina participaron Oscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales; y Alejandro Balsells, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon). Mientras que por la vía telefónica se conversó con el diputado de la UNE, Orlando Blanco, contra quien ayer el MP presentó una solicitud de antejuicio.

Con relación a lo mencionado ayer por Iván Velásquez, jefe de la CICIG, acerca de que “el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca y la puerta de entrada de ese círculo vicioso de corrupción”, Balsells indicó que definitivamente el financiamiento a los partidos políticos ha sido un tema que “nos tiene frustrados”.

Balsells recordó que en 1997 se presentó la propuesta al régimen electoral conforme a los Acuerdos de Paz y se empezaba a regular el financiamiento a los partidos políticos, y cuando llegó la iniciativa al Congreso las bancadas se opusieron, “esto generó que se aprobara hasta 2006 y con parches”, explicó.

A criterio de Balsells, en Guatemala “ha habido una relación directa entre el gasto desmesurado de las campañas y ganar la elección”. Por lo cual, a su criterio, alguien que fue candidato y sí cumplió con el proceso legal, estuvo en desventaja.

“Cuando existen estos vicios electorales, la democracia es la que esté enferma y no existe en el país realmente un esfuerzo serio para regular el tema del financiamiento, sino que se hacen parches”, consideró Balsells.

Y mencionó que “los partidos no entienden que tener una buena regulación es el mecanismo para estar libres”.

De igual forma, resaltó la necesidad de “hacer un alto y hablar seriamente” sobre el tema. Añadió que algunas de las acciones que deberían aplicarse es tener un techo para gastos de campaña variable y no fijo.

“Actualmente el techo de campaña es tan irreal que solo en publicidad se iría”, opinó el expresidente del Cedecon.

Schaad explicó que si bien el TSE inició un trámite administrativo, también aplicaba la investigación penal de los casos.

“El tema administrativo no sanciona a personas, sino a partidos; y el proceso penal tiene a bien definir la responsabilidad personal con relación a la comisión de algún ilícito”, explicó.

Se debe “concientizar que las leyes electorales no son solo administrativas, sino que también hay responsabilidades penales para quienes financien sus campañas con aportes anónimos o ilícitos”, expresó Schaad.

De acuerdo con la ley, el representante legal de un partido político es su secretario general. Por ello, ayer el MP presentó solicitudes de antejuicio contra los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate, quienes ocupaban esos cargos en los partidos UNE y Líder, respectivamente, cuando se dieron las supuestas irregularidades.

Con relación a ello, Balsells opinó que lo ocurrido ayer es algo importante para el país. “El 24 de agosto va a ser un parteaguas porque ya hay formalmente un tema de legitimidad de los procesos electorales”, indicó.

Por aparte, el fiscal Schaad explicó que el financiamiento anónimo consiste que los partidos políticos le hayan ocultado al TSE información y no haber permitido el control y fiscalización en su momento.

Añadió que este es un delito de omisión, que se comete cuando debió haberse cumplido la obligación de parte del partido político.

De acuerdo con el MP y la CICIG, el techo fijado por el TSE para Líder en 2015 era de Q52 millones 406 mil 662.73; sin embargo, Schaad explicó que según informes de auditoría, ese partido gastó Q83 millones en campaña electoral, de los cuales Q12 millones corresponden a campaña electoral anticipada.

El fiscal de Delitos Electorales indicó que las organizaciones políticas deben reportar cada mes al TSE los gastos de pauta publicitaria televisiva, radial o escrita y otros.

En el caso del partido rojo, al comparar información de esa agrupación, de medios de comunicación y de una empresa contratada por el TSE para ese monitoreo, se verificaron incongruencias.

Eso se le notificó a Villate, quien era el secretario general, para que presentara las aclaraciones correspondientes en un plazo fijado, sin embargo no lo hizo.

Según Schaad, las pesquisas revelaron que en total se acumularon mes a mes Q21 millones que no se sabe quién los pagó.

Con relación a que supuestamente el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi habría financiado la campaña de Líder, Schaad dijo que es una situación “histórica”.

“Se trata de a ti te toca, a mí no me toca, pero mientras me toca te ayudo. Hay un entramado, atrás del partido hay muchas cosas que se están jugando”, explicó el fiscal.