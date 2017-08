Señalan que al no desmentir petición de salida del jefe de CICIG, el Gobierno confirma la intención

El vocero presidencial Heinz Heimann ofreció ayer una conferencia de prensa en la cual no aclaró si se pedirá o no la remoción de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pese a que los periodistas lo cuestionaron sobre ello en múltiples ocasiones.

Ante esto, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, detalló que el tema de la eventual solicitud que haría el presidente Jimmy Morales al secretario general de la ONU, António Guterres, “ha dejado de ser un rumor y está confirmado por el vocero presidencial”.

“No es rumor, el vocero nos confirmó que el presidente Jimmy Morales se va a reunir el viernes a las 5 de la tarde con el secretario general de la ONU y cuando los medios le preguntaron si se iba a pedir o no la destitución del comisionado Iván Velásquez, él dijo que no era un tema a tratar mediáticamente, sino que el mandatario lo iba a tratar con el secretario general de la ONU”, expresó la fiscal.

#AHORA "Tenemos claridad, ya no es un rumor", dijo sobre si @jimmymoralesgt iba a pedir la salida de @Ivan_Velasquez_ ante la @ONU_es pic.twitter.com/j5nyobKATH — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 24, 2017

“El Gobierno no ha tenido la capacidad de quitarnos esa duda y decirnos con certeza que no van a pedir la destitución de Iván Velásquez para que no esté incertidumbre en el ambiente”, agregó Aldana.

Mientras tanto, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), consideró que el hecho de que el Gobierno no haya aclarado que no actuaría de esa manera, confirma que podría ser así.

“Para mí no es un rumor, el hecho de que el presidente no lo desmienta confirma que es una intención”, expresó.

“Creo que sí lo van a pedir (la salida de Velásquez), porque la posición del Gobierno es muy ambigua y eso muestra que se esconde algo”, añadió el entrevistado.

De igual forma, consideró que Morales debería salir y “dar la cara de una vez por todas” para confirmar o desmentir lo que se dice. “El Gobierno está contribuyendo a generar un clima de inestabilidad en el país”, añadió.

Canciller lo desmiente

El abogado Mario Fuentes Destarac coincidió en que el presidente sería el más idóneo para desvanecer cualquier duda sobre el tema.

El entrevistado agregó que lo que observó en la conferencia de ayer fue que el vocero “salió a hablar ambigüedades, fue confuso y no fue directo en sus respuestas”.

Asimismo, recordó que ayer por la noche el canciller Carlos Raúl Morales, a quien calificó como una “persona confiable”, aclaró que no se haría esa petición en la ONU.

“Yo me quedo con la respuesta del canciller, que fue categórica y ha despejado cualquier duda sobre el tema”, resaltó Fuentes.

Y aseguró que espera que se dé por concluido el incidente porque esta situación genera inestabilidad institucional en el país.

Señalamientos contra Aldana

Heimann se refirió ayer en la conferencia a lo mencionado por la fiscal general, quien aseguró que si Velásquez es expulsado del país presentará su renuncia.

“Parece hasta chantaje”, expresó el portavoz ante los medios de comunicación y calificó de “irresponsables” las declaraciones de Aldana.

Ante ello, la jefa del MP explicó que dimitiría no porque sea débil o esté asustada, simplemente porque considera que es una manera de reaccionar y protestar ante esa posibilidad.

“No encuentro otro mecanismo para protestar, porque el comisionado es una persona que ha trabajando con mucha dedicación, entrega, transparencia, objetividad y un alto nivel profesional; y estimo entonces que no sería adecuado expulsar del país a una persona que ha dado su mejor esfuerzo precisamente por el país”, explicó la funcionaria.

De igual forma mencionó que el acceder a un puesto y renunciar al mismo es un derecho constitucional. “Soy conocedora de mis derechos y los puedo ejercer”, dijo y mencionó que el vocero debería “ilustrarse más y saber distinguir entre derechos y chantajes”.

Por aparte, Fuentes Destarac consideró que los señalamientos hechos por Heimann contra la fiscal parecieran una temática “muy personal” y consideró que incluso el funcionario debería ser destituido.

“Él empieza a hacer afirmaciones muy subjetivas y eso es muy lamentable en una persona que está dando declaraciones oficiales”, indicó.

Y, a opinión de Manfredo Marroquín, “la fiscal salió bailando en este asunto porque no era ella la que estaba en medio del rumor”.

Aseguró que durante la conferencia, el portavoz presidencial dejó ver que hay una actitud hasta “agresiva” con la fiscal. “Es evidente que no están contentos con el trabajo que (Aldana) hace y no se puede ocultar”, señaló.

Asimismo, aseguró que la reacción de Aldana es “normal y obvia”, tomando en cuenta que su principal aliado en el trabajo que realiza es la CICIG.

“CICIG es un brazo de apoyo al MP y trabajan conjuntamente, y al final si CICIG sufre disminución en sus capacidades también lo va a hacer el MP”, resaltó el presidente de Acción Ciudadana.

También dijo que si en el Ministerio Público llega a caer un “funcionario cualquiera, todos los avances que podrían haber habido son reversibles”.