Anahy Keller: “En mi mente nunca pasó que iba a suceder un bochinche”

Durante el séptimo día de audiencia de apertura a juicio Anahy Keller, quien fue subsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social, amplío su declaración para intentar desligarse de la tragedia donde fallecieron 41 adolescentes derivado de un incendio el 8 de marzo de 2017.

La productora de televisión sorprendió al juez Carlos Guerra en la “megasala” del Organismo Judicial y pidió la palabra. Durante cuatro minutos, Keller explicó que “no ordenó encerrar a las adolescentes” y añadió que “jamás dio alguna orden para que fueran custodiadas por la Policía”.

Keller evitó ser interrogada por el fiscal. “Me voy a abstener a responder preguntas”, dijo en hasta seis oportunidades, cuando se le hicieron preguntas por su declaración.

La procesada de abuso de autoridad, homicidio culposo, lesiones leves, incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad, intentó desligarse de la acusación.

“En mi mente nunca pasó que iba a suceder un bochinche”.

Keller agregó que “a las 3 de la mañana me retiré y no di la orden que las vigilarán los policías y menos que las encerraran y no las dejaran ir al baño”.

En este caso están procesados Carlos Rodas, quien dirigió la entidad y Santo Torres quien fue director del Hogar.

El sábado, la Fiscalía pidió enviar a los tres aún debate.