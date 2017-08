FOTOS. Extraño “agujero” en el cielo sorprende a los habitantes de Finlandia

Что-то невероятно интересное сегодня было в утреннем небе 🙂😱. Наверно все таки кто-то следит за нами 💀👽 #небо #странныеоблака #правильныймомент #вовремя #кадр #sky #helsinki #ufo #kauppatori #pilvi

A post shared by Oksana (@zigomatika) on Aug 8, 2017 at 11:00pm PDT