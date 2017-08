VIDEOS. Alerta en Washington por reportes de un “tirador activo”

Medios internacionales reportaban la presencia de un “tirador activo” en el interior de la sede de la Agencia de Protección del Medioambiente, en Washington, Estados Unidos.

Las autoridades clausuraron temporalmente el acceso al lugar, mientras agentes especiales inspeccionaban el inmueble “planta por planta”, explicaba el sitio RT.

Varios vehículos policiales también se encontraban patrullando las inmediaciones del organismo estadounidense, mientras los investigadores trataban de aclarar lo que había ocurrido en el complejo.

En redes sociales ya circulaban videos que mostraban patrullas y agentes de la Policía de Washington fuertemente armados, aproximándose a la sede de la agencia.

#BREAKING : Metropolitan Police responding to a "shots fired" call on Pennsylvania Ave near #Trump Hotel pic.twitter.com/LjFzlAD7SX

Minutos después, la agencia publicó un mensaje a a través de su cuenta oficial de Twitter (@EPA) confirmando que las autoridades habían finalizado la inspección del edificio y certificado que el edificio ya estaba “seguro”.

Fed Protective Services & DC Police responded to reported gunshots at EPA in DC. Building was cleared, no injuries & building is now secure.

— U.S. EPA (@EPA) August 9, 2017