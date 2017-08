MP presenta evidencias y relato en el caso Hogar Seguro

En la sala de audiencias de mayor capacidad del Organismo Judicial continúo ayer, por tercer día consecutivo, la audiencia de apertura a juicio en contra de tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) vinculados con la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción.

Durante la audiencia el Ministerio Público (MP) hizo un recuento de los hechos, narró cómo surgieron los mismos y presentó dos esponjas quemadas las cuales fueron localizadas durante el procesamiento de la escena.

También leyó el relato de una de las sobrevivientes del incendio.

Sufrimiento de una víctima

La sobreviviente le contó a la Fiscalía cómo las autoridades de la SBS encerraron a un grupo de 56 menores en un salón apto para 22 después de que se fugaron del Hogar Seguro.

Nos encerraron y nos dijeron que nos íbamos a quedar tres días encerradas. Una compañera encendió una colchoneta para que nos sacarán”.

Agregó: “Cuando miro fuego siento que me estoy quemando. Los primeros días no me sentía bien, soñaba con fuego. También de que estaba en el cementerio y cuando me despertaba miraba muertos”, contó la menor.

El MP aseguró que el salón donde encerraron a las menores no era el “idóneo para que las 56 pasaran la noche.

Señalamientos

El MP sindica a Anahí Keller, Carlos Rodas y Santos Torres, exfuncionarios de la SBS, por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas, por el incendio en el Hogar Seguro.