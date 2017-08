FOTO. Descubren el lugar donde vivieron tres apóstoles de Jesucristo

Un equipo de arqueólogos llevó a cabo un enorme descubrimiento en las costas del mar de Galilea, sobre el valle de la hoy llamada Reserva Natural de Bethsaida, en Israel.

Se trata del hallazgo de los restos de la ciudad romana de Julias, mencionada en textos eclesiásticos como el hogar de tres de los apóstoles de Jesucristo (Andrés, Felipe y Pedro) y como el lugar donde tuvo lugar el milagro de la multiplicación de los peces.

En declaraciones citadas por el periódico Haaretz, Mordejai Aviam, arqueólogo israelí del Kinneret College, reveló que su equipo encontró una pared de mosaico, así como varios objetos.

