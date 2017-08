Condenan a mujer de 38 años, acusada de tener relaciones con dos menores

Meses después de haber sido acusada de abusar sexualmente de dos adolescentes de 14 y 15 años en Michigan, Estados Unidos, Brooke Lajiness fue declarada culpable y recibió una sentencia de entre 5 y 15 años de cárcel.

La mujer de 38 años sedujo a los menores enviándoles fotos íntimas a través de redes sociales y coordinó varios encuentros sexuales con ellos, los cuales se habrían llevado a cabo en el asiento trasero de su vehículo.

“Es el mayor arrepentimiento de mi vida”, declaró Lajiness ante el juzgado, reconociendo el “gran dolor” que causó a las familias de los jóvenes.

Lee también: Maestra que tuvo relaciones con alumno recibe condena

La mujer, que trabajaba en un salón de belleza, reconoció los cargos desde una primera instancia, cuando fue confrontada por la policía.

Durante el juicio, la madre de uno de los menores increpó a Lajiness por haber manipulado a los jóvenes a través de las redes sociales, donde se cree que, incluso, tenía una especie de “club de fans”.

“¿Cuántos estudiantes te seguían en Snapchat o Instagram? ¿Por qué sentiste la necesidad de subir fotos tuyas en el baño?”, le reclamó, según el sitio Infobae. La acusada, no obstante, mantuvo silencio.

Los abogados intentaron aliviar los señalamientos asegurando que Lajiness solo conoció a través de las redes sociales a uno de los adolescentes. El otro fue introducido a la relación por el primer joven. Según esa postura, la acusada no estaba en una “búsqueda activa de víctimas”.

Pese a que la fiscalía había solicitado una pena de entre 8 y 15 años de prisión, considerando que la mujer “es claramente una depredadora sexual”, el juez David Swartz decidió que la sentencia será de 5 a 15 años, teniendo en cuenta los “factores psicológicos” que influyeron en su accionar. También se consideró la falta de antecedentes criminales de Lajiness y su admisión de culpabilidad.

En su defensa, la acusada declaró que su prioridad siempre han sido sus dos hijos.

“Los he cuidado como nadie más puede. Me devasta considerar la posibilidad que no podré hacerlo más”.