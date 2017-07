Tres décadas después, rompe el silencio sobre cómo fue violado por un sacerdote

Daniel Pittet tiene ahora 44 años de edad. Es padre de seis niñas, trabaja como bibliotecario y es el autor de un libro en el que cuenta la dura historia de cómo fue abusado por un sacerdote capuchino cuando apenas era un pequeño.

Su pesadilla inició en 1968, cuando tenía tan solo 9 años y era monaguillo de la iglesia. Fue violado más de 200 veces.

“Un sábado, como todos los demás, entra en la catedral un sacerdote capuchino, el padre Allaz, para celebrar misa. ¿Por qué él? Ha olfateado una buena presa. Me invita al convento. Quiere enseñarme un mirlo que habla. ¡Tengo 9 años, es algo mágico! Sin tiempo de ver al mirlo, me hace entrar en su habitación. Me ordena: ‘¡Bájate la ropa interior!’. Todo discurre muy rápido. Después, me sirve una limonada. Ninguna palabra. Bebo en silencio. Me acompaña a la puerta, todo sonrisas. Me dice en voz muy baja: ‘Tendremos que guardar todo esto entre nosotros’“.