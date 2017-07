Neto Bran aclara foto que se hizo viral y revela cuántos años lleva abstemio

El fin de semana pasado, el alcalde de Mixco, Neto Bran, fue tendencia en redes sociales, ya que utilizó un look muy llamativo en la Feria del Chicharrón, que se organiza en ese municipio.

Sin embargo, hubo una fotografía que se viralizó, ya que se observan varias personas ayudando al jefe edil, lo cual tuvo diferentes interpretaciones.

También, como ya es costumbre para el ingenio de los guatemaltecos, quienes se burlaron sobre el supuesto estado etílico de Bran.

“Los mentirosos utilizaron está foto donde me están ayudando a meterme a la venta de chicharrones Mr. Pig para poderme tomar la foto oficial con ellos”, inició Bran una aclaración en su cuenta oficial de Facebook.

“En septiembre cumplo 20 años de no beber, no bebí cuando me gradué, no bebí en la USAC, no bebí en la Cofradía, no bebí cuando escribí mi libro, no bebí cuando perdí las elecciones, ni mucho menos lo hice cuando gané la alcaldía”, aclaró el alcalde de 36 años.