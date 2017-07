Presidente le pedirá al Ejército bachear las carreteras en mal estado

“Por primera vez lo voy a decir y ojalá la ley me pueda amparar: Si es necesario voy a sacar al Ejército a las calles para que puedan bachear los hoyos, si no me dejan trabajar de otra forma”, fueron las palabras del presidente Jimmy Morales durante su discurso en Chiquimula, donde realizó una gira de trabajo.

Según Morales, el inconveniente que ha tenido el Ministerio de Comunicaciones para reparar las carreteras fue que en el “pasado” muchos de los contratos tenían señalamientos de corrupción y a raíz de eso se empezó un proceso de investigación que paralizó las obras, como ocurrió con la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales hacia Tecún Umán.

Pedí que sigan las investigaciones, pero les he dicho que por favor, no detengan las obras. No podemos detener el desarrollo del país por cada obra cerrada”, dijo.

Agregó: “No solamente hay plazas de trabajo que se pierden, sino que se dejan comunidades incomunicadas, con agujeros en la calle que no permiten el tránsito libre de las personas y de las mercancías“.

Resalta logros

En su discurso el presidente les recordó a los pobladores de Chiquimula los logros que ha tenido en su Gobierno, especialmente, en la salud y educación.