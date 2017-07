Surgen más detalles del mortal accidente aéreo en Misisipi

Un avión de transporte KC-130, del Cuerpo de Infantería de Marina, se estrelló el lunes hacia las 22:00 (hora local) en el condado de Leflore, en Misisipi.

En el accidente fallecieron 15 oficiales de Marina y un marinero de la Fuerza Naval.

La causa del accidente aún está bajo investigación. No obstante, el brigadier general del Cuerpo de Marines Bradley James adelantó que “las pistas indican que algo falló a altitud de crucero. La extensión de los restos es amplia“.

