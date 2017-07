ONU aprueba misión para ayudar a las FARC a regresar a la vida sin armas

La resolución presentada por Reino Unido y aprobada por unanimidad fija el inicio de esta misión política para el 26 de septiembre, cuando finaliza la primera misión de la ONU a cargo de verificar la dejación de armas de los exguerrilleros de las FARC en Colombia.

Lee también: Las FARC celebran histórica entrega de armas en Colombia

“La etapa más dura está por delante. Una paz duradera y sostenible depende de la exitosa reincorporación de las FARC a la vida civil“, dijo el embajador británico ante la ONU, Matthew Rycroft, ante la canciller colombiana María Angela Holguín, presente en la sesión, y los demás integrantes del Consejo.

“Tenemos toda la fe en el compromiso realizado por el presidente Juan Manuel Santos de que el acuerdo de paz será implementado hasta la última coma“, sostuvo.

The 1st @MisionONUCol supported #Colombia as they ended a 50+yr war. The 2nd will support #Colombia as they realise a lasting peace. pic.twitter.com/9i36WDKMcP

— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) July 10, 2017