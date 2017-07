Jefes de bloque cuestionan a candidatos para dirigir a la PDH

La comisión legislativa de Derechos Humanos conformó la terna para procurador con Claudia López, Augusto Jordán Rodas y Ricardo Alvarado. Sin embargo, algunas bancadas buscan que dicha sala de trabajo realice otra propuesta, ya que no les dan confianza los candidatos.

Mientras que diputados como Manuel Conde se molestó porque solo uno de los tres candidatos se refirió durante la presentación de su propuesta de trabajo como comisionado del Congreso.

Cada año a rendir un informe como extraños. Hay una relación distante y ha sido desde la Procuraduría de donde más se han entablado acciones contra el mismo Congreso, entonces el hecho que solo uno se reconoció como comisionado del Legislativo responde a una realidad y esa corrección será a partir de la voluntad política”, expresó Conde.

Sin acuerdos

El presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, comentó que aún no hay fecha para elegir al procurador.

Se espera convocar la próxima semana para la votación, pero de no lograrlo se buscarán los consensos”, explicó Chinchilla.

Algunas organizaciones civiles han mencionado que los diputados pretenden cambiar la terna porque no responden a los intereses de sus agrupaciones políticas.

“No se resuelve nada con la pena de muerte”, Claudia López, candidata a PDH

¿Está a favor de la pena de muerte?

No estoy de acuerdo. Pensar que la Constitución es eminentemente abolicionista entorno a lo que se refiere a la pena de muerte, así está previsto en la Carta Magna, esa es la tendencia al final, con la pena de muerte no se resuelve nada ojalá que con ello las personas dejaran de delinquir y asesinar, pero no es el caso y está probado en el mundo.

¿Cuál es su postura sobre el aborto?

Mi postura es que obviamente hay que respetar lo que está en la Constitución tal cual está, el respeto total a la vida del principio al final. Hubo un manual que realizó una consultora para la institución, sin embargo; no fue aprobado por el procurador.

“Se debe ser respetuoso de la institucionalidad”, Ricardo Alvarado, aspirante a procurador

¿Apoya la pena de muerte?

Soy abolicionista de la pena de muerte, en el país está permitida la pena de muerte porque la norma solo dice a quienes no se les puede aplicar la pena de muerte. Un procurador es respetuoso de la Constitución y de la institucionalidad y no puede decir nada en contraposición de lo que un juez establezca como pena y solo revisar el debido proceso.

¿Qué opina de la denuncia contra diputados por haber presentado la iniciativa de ley de protección a la familia?

Se debió revisar el proceso para evitar contradicciones de las facultades que tienen los diputados. La PDH debe superar en lo que ha caído y deber ser sumamente cuidadoso.

“Hay que respetar el debido proceso”, Augusto Jordán Rodas, candidato a magistrado de conciencia

¿Dónde queda el ordenamiento legal sobre la pena de muerte?

Reconozco que es una norma vigente en el ordenamiento jurídico legal, aunque como procurador lógicamente no puedo estar a favor de la pena de muerte tengo que respetar el debido proceso y si después de eso se ordena la ejecución, lo lamentaré, pero debo respetar la competencia de cada instancia legal.

¿Cuál es su opinión sobre la regulación del Convenio 169 de la OIT?

Apuesto por los consensos, aunque sea un trabajo más, pero no se debe reglamentar porque depende de la voluntad del Ejecutivo, sino a tener una ley de consultas para desarrollar sin contrariar el espíritu del convenio aprobado y ratificado.