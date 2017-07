En primer semestre ejecución del presupuesto no sobrepasa el 40%

A pesar de que el presidente Jimmy Morales y su gabinete van por el segundo año en el gobierno, la ejecución del presupuesto en este periodo es de 39.6%, la cual ha reducido en comparación al mismo periodo del año pasado que fue de 40.3%, según refleja la página del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).

Morales y sus ministros se han quejado públicamente que la poca inversión que han efectuado entre enero a junio se debe a los candados que dejaron los diputados en la Ley de Presupuesto General de la Nación, como los que están en la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin avances

Las carteras que tienen menor movimiento son Desarrollo Social con 10.3% de su presupuesto asignado que es de Q923 millones, seguido está Comunicaciones con 18.9%, de los Q4 mil 138 millones que equivale su presupuesto.

Otro de los ministerios que no superan el 25% de ejecución son el Ministerio de Cultura y Deportes con 23.7%.

Mientras que los ministerios de Trabajo, De la Defensa y Educación son las instituciones que han desembolsado más los recursos con 43.9%, 43.7% y 42.4% respectivamente.

“Falta de prioridades”, análisis de Claudia García, de Asíes

El hecho de que el Ejecutivo no realice el gasto necesario no motiva a que haya inversión privada, pues cuando hay ejecución por parte del sector público se impulsa para que haya inversiones privadas. Además, la baja ejecución afecta en diferentes aspectos como es el social. La situación que se observa es la falta de prioridades del gobierno y que no hay un rumbo, porque si hubiese un plan de trabajo se ejecutarán los recursos en los programas necesarios. La poca ejecución que refleja el Ministerio de Comunicaciones, que es una de las carteras importantes afecta porque para promover el turismo, que es una fuente de ingresos principalmente en el Producto Interno Bruto se debe trabajar en las carreteras. También que Desarrollo Social sea uno de los ministerios con menos ejecución es algo preocupante porque se supone que es la entidad encargada de atender a personas pobreza y extrema pobreza en coordinación con otras dependencias. Otro de los problemas es que en instituciones como el Registro Nacional de las Personas no puedan emitir el Documento Personal de Identificación, el cual es un derecho. Si las excusas que ha dado el gobierno para ejecutar son las normas presupuestarias, entonces que propongan reformas a la Ley del Presupuesto, cuyos cambios que faciliten la inversión, pero que dichas modificaciones no fomenten la malversación de los recursos públicos.