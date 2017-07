La encuesta de Laura Bozzo que "mata" de risa a sus seguidores

La ‘abogada de los pobres’ decidió de sacarlo completamente de su vida.

No voy a contestar a la prensa basura no quiero hablar más del tema decidí terminar con Cristian,no hablaré NUNCA MÁS 🙌

Tras 17 años de relación sentimental, Laura Bozzo y Christian Zuárez habrían decidido separarse luego que la ‘abogada de los pobres’ descubriera que tenía una amante. La conductora de Televisa, además de botarlo de su casa y de su vida, ahora también eliminó todas las fotografías que tenía con él.

Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema🤗

