FOTOS. Hallan las misteriosas tumbas de unos "gigantes" de hace 5 mil años

“En vida, sin duda, eran aún más altos“, comentó Fang Hui, jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, acerca del impactante hallazgo hecho en la provincia oriental de China.

Los arqueólogos descubrieron los restos de un grupo de humanos inusualmente altos, calificados por algunos como antiguos “gigantes“. Y es que, según los investigadores, la estatura de estos posibles miembros de la civilización neolítica ‘Longshan‘, que habitó hace 5 mil años la cuenca del río Amarillo (también conocido como Huang He), superaba el metro noventa (1.90 metros).

Durante las excavaciones realizadas desde 2016 en la zona de la ciudad de Jinan, los investigadores se toparon con los restos de más de 100 edificios, 200 tumbas y alrededor de 20 pozos de sacrificio, indica la agencia TASS y el sitio RT. Medios locales como la agencia Xinhua también hicieron eco de la noticia.

Giants believed to be from 5,000 years ago have been discovered in China's Shandong, with some as tall as 1.9 meters pic.twitter.com/DrLaeiqeDv

— China Xinhua News (@XHNews) July 4, 2017