CNN le responde a Trump por polémico video que “incita a la violencia”

Este domingo 2 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales un videomontaje en el que evoca una aparición en un show de la WWE en 2007 y termina golpeando a un hombre con el logo de la cadena televisiva.

En el “videomeme”, como lo llaman ahora en Twitter, se observa al ahora mandatario derribando al hombre y luego lo ataca a golpes contra el suelo.

Lee también: Trump comparte su aparición en la lucha libre y “golpea” a CNN

La cadena emitió un comunicado tras el tuit de Trump y citó:

“Es un día triste cuando el Presidente de los Estados Unidos alienta la violencia contra la prensa. Claramente Sarah Huckabee Sanders mintió cuando dijo que el presiente jamás lo había hecho. En vez de prepararse para su viaje trasatlántico, su primera reunión con Vladimir Putin, lidiar con Corea del Norte y trabajar en su plan de salud, él está envuelto en un comportamiento de adolescente, muy por debajo de la dignidad de su oficina. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Él debería de ponerse a trabajar”, finaliza el comunicado.

CNN statement responding to the president: "We will keep doing our jobs. He should start doing his." pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG

El mandatario estadounidense publicó esta mañana un mensaje sobre el tema:

“En algún momento, las noticias falsas se verán obligadas a discutir sobre nuestros grandiosos números de puestos de trabajo, la economía fuerte, el éxito con ISIS, la frontera y ¡mucho más!”

At some point the Fake News will be forced to discuss our great jobs numbers, strong economy, success with ISIS, the border & so much else!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017