Embajador Todd Robinson considera que hay presos de Mariscal Zavala que buscan defenderse

Durante la celebración de la independencia de Estados Unidos en el país, el embajador Todd Robinson señaló que considera que hay presos en Mariscal Zavala que buscan defenderse y por eso lanzan ataques en contra de su persona.

“Yo no he visto acciones de venganza, sino de personas que están en la cárcel que buscan defenderse, pero no tengo tiempo para gastar en esos grupos”, indicó Robinson.