Alcalde de Mixco Neto Bran, denuncia atentado en su contra

Este miércoles el jefe edil de Mixco, denunció que pandilleros planean hacer un atentado en su contra. De acuerdo con Bran, la molestia de los pandilleros es por los operativos y capturas contra las extorsiones que se han llevado a cabo por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio mixqueño.

“El día de ayer supimos que el atentado lo quieren hacer con una granada, entonces ya no sería solo contra mi, sino contra los vecinos (…) por ello, estoy analizando a que actividad ir o si definitivamente no me presento para guardar la seguridad del vecino, al fin de cuentas lo que queremos es que los vecinos celebren su fiesta”, dijo el edil.