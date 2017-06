Exgobernador de Veracruz Javier Duarte acepta ser extraditado a México

“Está acusación es una falta de respeto para las autoridades de Guatemala y la acepto“, expresó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la audiencia realizada este martes por una nueva solicitud de extradición en su contra. El caso es por temas de corrupción y es conocido por el Tribunal Tercero Penal.

“No hubo desvío del dinero público. No participé ni firme”. “Es vago que me acusen de usar un helicóptero. He decidido aceptar la extradición”, señaló el exfuncionario.