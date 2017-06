Trump celebra autorización parcial de su decreto migratorio

“La decisión unánime de la Corte Suprema es una clara victoria para nuestra seguridad nacional. Permite que se torne efectiva en parte la suspensión de los viajes para seis países inclinados al terrorismo y la suspensión a los refugiados“, afirmó el presidente en un comunicado.

Este lunes, la Corte Suprema autorizó la aplicación parcial del controvertido decreto migratorio de Donald Trump, que pone freno al ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, hasta que ese mismo tribunal analice con detalle la cuestión en octubre.

En su comunicado, Trump dijo que “como presidente, no puedo permitir la entrada a nuestro país de gente que quiere hacernos daño” y aseguró que su “responsabilidad número uno como Comandante en Jefe es mantener seguros a los estadounidenses“.

El mandatario republicano agregó que era “particularmente satisfactorio que esta decisión fue tomada por 9-0“, en referencia a los votos de los nueve jueces de la Corte Suprema.

Very grateful for the 9-O decision from the U. S. Supreme Court. We must keep America SAFE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2017