Niños asisten a la escuela en falda en insólita protesta por el calor

Alumnos de la Academia Isca, ubicada en la ciudad suroccidental de Exeter, llevaron a cabo una peculiar protesta en contra de las autoridades educativas que les prohibieron utilizar shorts en lugar de pantalones. Los alumnos solicitaron el cambio en el uniforme ante la intensa ola de calor que afecta la región, pero este fue rechazado.

Tras la negativa, los estudiantes tomaron medidas y decidieron sustituir los pantalones por las faldas grises que visten las niñas del centro educativo.

Boys at Isca Academy in Exeter wear skirts to school in protest at not being allowed to wear shorts in hot weather. pic.twitter.com/XHrffnSQEN

— Simon Hall (@SimonHallNews) June 22, 2017