VIDEO. Arzobispo exige al presidente Morales cumplir con las leyes

En el día en que la iglesia católica celebra la festividad de Corpus Christi, el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian Morales se pronunció por las declaraciones del presidente Jimmy Morales con el entrevistador Jorge Ramos.

En aquella entrevista, el mandatario guatemalteco indicó que la corrupción en el país “es algo normal”, lo cual desató las críticas, principalmente en redes sociales.

Ante ello, Vian Morales emitió su opinión luego de terminar la homilía de la Santa Eucaristía.

Nuestros gobernantes están para exigir, pero se comenten fechorías y ahí está la Policía y no hace nada, pasan los motoristas sin casco y no dicen nada, tenemos que entrar en disciplina, tienen que exigirnos a nosotros. Creo que las declaraciones del presidente no fueron justas para el país”, resaltó el religioso.