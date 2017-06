Michelle Obama revela un detalle de su esposo que nadie notó durante su gobierno

A pesar de que ya se han cumplido casi seis meses desde que Barack Obama le pasó la estafeta a Donald Trump al frente de la Casa Blanca, el ahora exmandatario y su familia siguen estando bajo la lupa de los medios de comunicación. No obstante, puede que, aún en ocho años de administración, la prensa no haya prestado la suficiente atención.

Y esto quedó de manifiesto durante una reciente intervención de Michelle Obama en una conferencia de desarrolladores en San José, California. La ex primera dama contó un curioso detalle que, al parecer, fue pasado por alto por los reporteros durante los años de gestión de su esposo.

De acuerdo con Michelle, durante los ocho años que duró el gobierno de Barack, este vistió el mismo traje para todas y cada una de las cenas de Estado a las que asistió.

“Y él estaba orgulloso de ello. Me decía: ‘estoy listo en diez minutos, ¿cuánto te tomará a ti?’. Y yo le contestaba: ‘¡fuera de aquí!’“, agregó la ex primera dama en tono de broma, en declaraciones citadas por Publimetro Perú.

La hija menor de Barack y Michelle Obama celebró recientemente su cumpleaños. Sasha cumplió 10 años el pasado 10 de junio, aunque no fue su natalicio lo que llamó la atención esta vez, sino un detalle revelado por la periodista Ashley C. Ford, del digital Refinery29.

“Hoy hace un año desde que descubrí que Sasha Obama realmente se llama Natasha“, escribió Ford en su cuenta oficial de Twitter, un día después del cumpleaños de la hija del exmandatario.

Today is the one year anniversary of me finding out Sasha Obama's actual first name is Natasha.

— Ashley C. Ford (@iSmashFizzle) June 11, 2017