Llama al 911 para pedir aventón a famoso restaurante y lo encarcelan

Un hombre tenía tantas ganas de ir a Hooters que llamó al número de emergencias y le dijo al operador que necesitaba ir urgentemente al restaurante porque su abuela había tenido un infarto en el estacionamiento, reportaron las autoridades de Florida.

Jonathan Hinkle was arrested on charges of misusing 911https://t.co/aJFZtPlGN3

