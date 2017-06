Error de Dirección legislativa atrasa a la comisión de Derechos Humanos

Debido a una confusión por la Dirección Legislativa sobre las notificaciones de objeciones a candidatos para dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos, dicha comisión no pudo continuar la depuración de las tachas.

La sala de trabajo verificó que José Alejandro Córdova Herrera no presentó pruebas de descargo sobre un señalamiento debido a que no fue informado sobre la acusación.

Córdova Herrera es involucrado en el caso Pavo Real, ya que durante ese hecho laboraba en el Sistema Penitenciario.

Sin embargo, por no recibir dicha información no presentó pruebas de descargo, por lo que los diputados acordaron que tiene hasta el viernes para presentar su defensa.

La duda surgió porque Alejandro Córdova no presentó su prueba de descargo y la secretaria de la comisión se comunicó con él y efectivamente no fue notificado, después se conoció que la aspirante Irma Palencia devolvió una tacha que no le correspondía a la Dirección Legislativa, por lo que el error fue ahí que no se notificó a la comisión para enviar el señalamiento al candidato correspondiente”, explicó Raúl Romero, integrante de la comisión.