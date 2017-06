EN IMÁGENES. Recuerdan el 28 aniversario de la matanza de Tiananmen

Miles de personas en Hong Kong participaron en la vigilia anual para recordar a las víctimas de la brutal represión militar de 1989, mientras la presidenta taiwanesa pidió a Pekín “dar la cara” ante lo sucedido.

Grandes multitudes de manifestantes no armados, además de transeúntes, murieron la noche del 3 de junio y madrugada del 4, en 1989, después de que los líderes comunistas ordenaron al ejército retomar la Plaza Tiananmen, donde había activistas liderados por estudiantes que pedían más democracia. La conmemoración de este suceso, ya sea de forma pública o privada, sigue siendo un tabú en China.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, dijo en Facebook y Twitter que hace 28 años, las acciones de estudiantes y ciudadanos que desafiaron el sistema político de China “inspiraron a una generación”.

Tsai pidió a Beijing “dar la cara al 4 de junio con una mente abierta” y dijo que Taiwán está dispuesto a compartir sus experiencias de transición a la democracia a finales de los años de 1980 para evitar las convulsiones de una transición así en el territorio continental.

I also want to use this opportunity to call on China to deal with #LeeMingChe case in a civilized manner & to let him come home

